Sıcaklardan etkilenen baykuş hayata döndü

Karasu ilçesinde vatandaşlar tarafından bir baykuş yarı baygın halde bulundu. Yarın baygın baykuş daha sonra veterinere götürüldü. Veterinerler tarafından kontrolleri yapılan baykuşun sıcaktan bayıldığı anlaşıldı. Bayılan baykuş veteriner hekim tarafından tedavi edilerek kendine geldi. Baykuşu tedavi eden Veteriner Hekimler Hamza Ayar ve Hilal Can, "Yaz aylarında bu tür vakalar çokluk ile oluyor. Biz baykuş için gerekenleri yaptık, iyileştiğine tam emin olduğumuz anda tekrar doğaya salacağız" dedi.