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14 Temmuz 2018 15:31

Sıcaklardan etkilenen baykuş hayata döndü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sıcaklardan etkilenmiş bir şekilde yarı baygın halde vatandaşlar tarafından bulunan baykuş bir veteriner kliniğine götürülerek tekrar hayata döndürüldü.

Sıcaklardan etkilenen baykuş hayata döndü

14 Temmuz 2018 15:31


Karasu ilçesinde vatandaşlar tarafından bir baykuş yarı baygın halde bulundu. Yarın baygın baykuş daha sonra veterinere götürüldü. Veterinerler tarafından kontrolleri yapılan baykuşun sıcaktan bayıldığı anlaşıldı. Bayılan baykuş veteriner hekim tarafından tedavi edilerek kendine geldi. Baykuşu tedavi eden Veteriner Hekimler Hamza Ayar ve Hilal Can, "Yaz aylarında bu tür vakalar çokluk ile oluyor. Biz baykuş için gerekenleri yaptık, iyileştiğine tam emin olduğumuz anda tekrar doğaya salacağız" dedi.




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