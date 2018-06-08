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08 Haziran 2018 16:29

Sığınmacı minikler karne heyecanı yaşadı

Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitim gören sığınmacı minikler karne almanın heyecanını yaşadı.

Sığınmacı minikler karne heyecanı yaşadı

08 Haziran 2018 16:29


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitim gören Suriyeli öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğretmenlerinin elinden karnelerini alan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken; Okul Müdürü Ali Çiydem yaz boyunca Türkçe eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi. Karaman Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Ali Çiydem, “Okulumuzda bu yıl anasınıfı, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 270 öğrenci eğitimler gördü. Haftada 15 saat Türkçe eğitimi ve 15 saat de kendi ana dilleri Arapça ile branş derslerini görmektedirler. Bugün 2. yılımızı doldurduk ve öğrencilerimize karnelerini takdim ettik. Ama biz diğer okullardan farklı olarak 25 Haziran Pazartesi günü itibariyle çocuklarımız için Türkçe dil eğitimleri yaz boyunca devam edecek” dedi.


Merkezde eğitim gören 6. Sınıf öğrencisi Büşra Hindavi, “Türkiye’de 4 senedir okula gitmekteyim. Buraya geldiğim zaman bilgilerimin biraz eksildiğini fark ettim ama buradaki öğretmenlerim sayesinde hızlı bir şekilde toparladım. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok iyiler. Burada biz bir aile ortamı oluşturduk. Türkçe öğretmenlerim bana çok yardımcı oldular ve hızlı bir şekilde Türkçemi geliştirdim. Hepimize karnelerimiz dağıtıldı. Karne aldığım için çok mutluyum” diye konuştu.


3. Sınıf öğrencisi Usama Al Omar ise, “Bu sene okulumuz çok iyi geçti. Arkadaşlarımla beraber güzel bir eğitim gördük. Türkçe öğretmenlerimiz bizlere çok iyi eğitimler veriyor ve çok yardımcı oluyorlar. Karne aldığım için çok heyecanlıyım. Bu okulda aldığım 2. Karnem. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla hep birlikte güzel şeyler öğrenmek istiyorum” şeklinde konuştu.




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