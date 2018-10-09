Sığınmacı minikler Macera Park'a konuk oldu

Sakarya Büyükşehir Macera Park Karaman Geçici Eğitim Merkezi'nden 200 sığınmacı öğrenciyi misafir etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı Karaman Geçici Eğitim Merkezi'nden 200 sığınmacı öğrenciyi misafir etti. Dünya Çocuklar Günü münasebetiyle sığınmacı minikleri ağırlayan Macera Park, çocukları maceraya ortak ederek yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Birçok aktivite yapan sığınmacı minikler hem öğrendiler hem de doyasıya eğlendiler. Macera Park Sorumlusu Yılmaz Kalk, “Çocuklar çok değerlidir ve onları incitmemek gerekir. Gelecek çocuklarımızın elinde ve bu nedenle tüm çocuklar sevilmeli, bu sevgi onlara en doğru şekilde hissettirilmelidir. Macera Park olarak Dünya Çocuk Günü kutlamalarıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşması, pekişmesi amacıyla Karaman Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 200 sığınmacı çocuğu misafir ettik. Çocukların bu özel gününde yüzlerinde tebessüm oluşturmaya çalıştık” dedi.