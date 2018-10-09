Şiir söyleşileri kitapta buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen akademide yer alan ‘Şairlerle Şiir Söyleşileri' dersleri ‘Söyleşerek Şiire Varmak' isimli kitapta toplandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Akademi'de gerçekleşen Şairlerle Şiir Söyleşileri dersleri ‘Söyleşerek Şiire Varmak' isimli kitapta toplandı. 15 farklı şairin katılımıyla gerçekleşen akademide, katılımcı şairlerin şiir anlayışları, şiire bakış açıları otobiyografik bir söyleşiyle kitaba aktarıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “Kültür, sanat, edebiyat ve şiir dünyamıza böyle bir eserle katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen akademi derslerimizin ‘Şairlerle Şiir Söyleşileri' derslerinde misafir ettiğimiz 15 şairin şiir anlayışlarına daha yakından bakabilme fırsatı bulduğumuz bu kitabı okurlarımıza sunuyoruz. ‘Söyleşerek Şiire Varmak' isimli kitabımız Yazar Zeynep Arkan'ın moderatörlüğünde şairlerin şiire bakış açılarının otobiyografik bir şekilde aktarıldığı kitap Büyükşehir Belediyesi yayınlarımız içerisinde yerini aldı” dedi.

Aktürk, “Kitabımızda şiir söyleşileri yer alan şairlerimizin isimleri ise şöyle; Ali Ayçil, Hayriye Ünal, Bülent Parlak, Alper Gencer, Ercan Yılmaz, Atakan Yavuz, Ahmet Sarı, Yağız Gönüler, Sevgi Yerlioğlu, Fatma Şengil Süzer, Ahmet Murat, Hüseyin Karacalar, Hüseyin Akın, Osman Özbahçe, Serdar Kacır. ‘Söyleşerek Şiire Varmak' kitabımıza katkıda bulunan tüm şairlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.