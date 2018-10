Şiire yolculuk Sakarya'da yaşandı

Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen törenle son buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları kapanış programı gerçekleştirildi. Sapanca SGM'de düzenlenen programa Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Yılmaz Daşçıoğlu, şairler ve çok sayıda şiir sever yer aldı. Şiir sunumlarından önce Ricardo Moyano, Yuri Ryadchenko, Serkan Halili, Gürkan Özkan, Enver Mete Aslan'dan oluşan Dost Şarkılar grubu konser dinletisi sundu. Şairlerin şiir sunumlarının ardından program sona erdi.

Sapanca Şiir Akşamları'nı gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, "Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm şiir dostlarına teşekkür ediyoruz. 2001 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve bu yıl 'sini gerçekleştirdiğimiz Sapanca Şiir Akşamlarının zengin içeriği ile şiire doğru yaptığımız yolculuğa anlam kattığını düşünüyorum. Bu bağlamda desteklerini he zaman hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak Sakarya'nın her ay düzenli bir kültür sanat ajandasına sahip olmasının önemini daima vurguluyor bu anlamda her yeni kültür sanat sezonunda bu öneme halis çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tiyatrolar, panel ve konferanslar, sinema gösterimleri, çalıştay ve sempozyumlar, Büyükşehir Akademi gibi zengin bir ajandaya sahip olmanın kıvancını yaşıyoruz. Yeni kültür sanat yatırımlarımızla da Anadolu'nun kültür sanat başkenti hedefini perçinliyoruz" dedi.

5 günlük süre zarfında adeta bir şiir şöleni yaşadıklarını dile getiren Aktürk, "Bizleri 5 gün boyunca bir araya toplayan ana unsur şiirdir. Bu süre zarfında şehrimizde adeta bir şiir şöleni yaşadık. Açılışını geçtiğimiz günlerde SAÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 22'si yurt içinden 7'si yurt dışından olmak üzere 29 şairimizin katılımıyla şehrimizin farklı noktalarında ki şiir okuma programları, liselerde gerçekleştirilen söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam etti. Şehrin kültür sanat birikimine muhteşem katkılar sunduğunu düşündüğümüz Sapanca Şiir Akşamları'nın hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ise, “Doğa incisi yeşilin ve suyun cenneti Sapanca'da sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Her yıl düzenli kültür sanat ajandası ile bu etkinliği sizlerle buluşturuyoruz. Sapanca Şiir Akşamları uzun yıllardır aynı heyecanla devam etmektedir ve edecektir inşallah. Şiir insanlığın kültür varlığıdır. Şairlerimizin yazdığı şiirler kültürümüze hediyedir. Güzel dilimize yaptıkları katkılardan dolayı şairlerimize teşekkür ederiz. Bu tarz etkinlikler şehrimizin çeşitle alanlarda tanınmasına vesile oluyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.