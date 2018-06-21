Silahlı kavgada cami imamı öldürüldü

Olay yerine Özel Harekat Polisleri başta olmak üzere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, cinayet zanlısının ise yakalandığı öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre, Bekirpaşa Mahallesi Köyiçi Cami imamı Ahmet Güldü ve İ.T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sonucu İ.T. cami imamı Güldü’yü silah ile vurdu. İmam Ahmet Güldü olay yerinde hayatını kaybetti. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri başta olmak üzere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sonrasında mahalleli cinayet zanlısı İ.T.’ye saldırmaya çalıştı. Özel Harekat Polis ekiplerince yakalanan zanlı İ.T. zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.