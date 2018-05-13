Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen programda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, imam hatip lisesi mezunları ve öğretmenleri ile çok sayıda davetli yer aldı. Program Orhan Cami İmam Hatibi Alaaddin Beşel’in Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan SİMDER Başkanı Nafi Özdin, “Türkiye’de ilk etapta 6 İmam-Hatip okuluyla serüvenimiz başladı. İmam-Hatiplerin açılması için mücadele edenler kadar kapatılması için de çalışanlar oldu. Bilecik Söğüt’te Mustafa Işık amcanın bir hatırasını paylaşmak istiyorum. 28 Şubat’ta Mustafa amca il il gezip Bilecik İmam Hatip Okulu kapanmasın diye öğrenci topluyor. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu sadece bir örnek. Gerçekten zannettiğimizden çok daha fazla insanın üzerimizde emeği ve hakkı var. Bu toplumun bizden beklentileri var” dedi.

İmam Hatip okullarının diğer okullar ile birlikte ülkenin geleceğine yön verecek olan öğrenciler yetiştirmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Zeki Toçoğlu, “Bugün burada olmak; sizlerin arasında bulunmak; benim için güzel anıların canlanması demek. Önce öğrencisi olduğum, sonra öğretmenlik yaptığım, daha sonra da çocuklarımı okuttuğum okuldur İmam Hatip. Biz bu okullarda hep güzel şeyler edindik. İyi ve dürüst olmayı, erdemli davranmayı, vatanı sevmeyi, millete hizmet etmeyi, daha adil bir dünya için çabalamayı, bizler bu okullarda öğrendik. Bu yönüyle, İmam Hatipli olmak bir okulu bitirmenin ötesinde, hayata bir bakış şekli, bir duruş tarzı ve bir davranış modelidir. İmam Hatip okulları, diğer okullarımızla birlikte ülkemizin geleceğine yön verecek olan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Şehrimize kazandırdığımız, mimari yapısıyla örnek bir okul olan, Vali Mustafa Büyük Anadolu Kız İmam Hatip Lisemiz, bu dönem ilk mezunlarını veriyor. Bizi bu günlere kavuşturan Rabbimize hamd ediyor; mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise, “Allah’ın izniyle bu yaz imam hatip lisesinin kazmasını vurup inşaatına başlayacağız. İçerisinde ben varım diyen nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu imkanları bize sunan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.