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30 Aralık 2016 15:48

Sınav haftasında Faik Baysal Kütüphanesi saat 24.00’e kadar açık

Sınav haftasında Faik Baysal Kütüphanesi saat 24.00’e kadar açık

30 Aralık 2016 15:48

Büyükşehir Faik Baysal Kütüphanesinin SAÜ’deki final haftası kapsamında saat 24.00’a kadar hizmette olması en çok öğrencileri mutlu etti. Öğrenciler yaptıkları yorumlarda sunulan hizmetten ve kütüphane ortamından son derece memnun olduklarını ifade ettiler.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Üniversitesi final haftası boyunca saat 24.00’e kadar hizmette olacağı duyurulan Faik Baysal Kütüphanesi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Sakin ve huzurlu bir ortamda ders çalışmanın keyfini çıkaran öğrenciler, sunulan hizmetten ve kütüphane ortamından son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Final sınavlarına hazırlanmak için Faik Baysal Kütüphanesi’ni tercih eden Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerinden Duygu Kırmızı, “Buraya hep geliyorum. Ev ortamı gibi bir ortam var. Burada çalışmanın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Aradığımız ve bölümümüzle ilgili kitaplara ulaşmak da gayet kolay oluyor. Faik Baysal Kütüphanesi bizlere üniversitedeki ders çalışma ortamımıza göre daha sessiz ve sakin bir ortam sunuyor” dedi. Kütüphane ortamının gayet güzel olduğunu söyleyen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Resul Kurtulmuş, “Burayı bulana kadar pek çok yer gezdim ve en sessiz ortam burası diyebilirim. Ses bakımından rahatsız eden etken çok az. Merkeze yakın olması ise ayrıca bir avantaj. Takım halinde ve bireysel olarak çalışmaya çok yatkın bir ortam. Kütüphanenin gece 24.00’e kadar açık olduğunu bilseydim akşamları da buraya gelirdim. Burada evimde gibi hissediyorum. Ders çalışmayacak olsam bile buraya kafa dinlemeye gelirim” ifadelerini kullandı.
Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammet Geçer ise, “Kütüphanenin ortamı çok hoşuma gidiyor. Özellikle burayı tercih ediyorum. Kent Park’ın içerisinde yer aldığı için konumu da çok güzel. Kitap içeriği ve kaynakların zenginliğinden çok fazla yarar sağladım. Geceleri burada çalışmıyor olsam da yakında oturduğum için geç saatlerde gelip göz attığım oldu ve o saatlerde burada çalışan insanları gördüm. Bu nedenle kütüphanenin gece 24.00’e kadar açık olmasının çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Genel olarak baktığımız zaman gürültü bakımından da sıkıntı olmayan ortam olduğu için konsantrasyon açısından bir sıkıntı yaşamıyorum” şeklinde konuştu.



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