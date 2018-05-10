Sınavlara hazırlığın adresi Faik Baysal Kütüphanesi

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Faik Baysal Kütüphanesi’nin final sınavları boyunca gece 24.00’a kadar açık olacağını açıklayan Kültür Sanat Şube Müdürü Adem Turan, "14 Mayıs Pazartesi ile 27 Mayıs Pazar tarihleri arasında Faik Baysal Kütüphanemiz gece 24.00’a kadar hizmet sunacak. Final sınavlarına hazırlanan tüm öğrenci kardeşlerimizi kütüphanemize bekliyoruz" dedi.

Sınav dönemlerinde öğrencilerden talep aldıklarını belirten Adem Turan, "Sınav dönemlerinde öğrencilerimizden talepler alıyorduk. Bilindiği üzere daha öncede kütüphanemizin kapanış saatlerinde gerekli düzenlemeleri yapmıştık. İnşallah 14 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başlayacak sınavlar için de gece 24.00’a kadar hizmet sunacağız. SAÜ final haftası Ramazan ayına denk geldiği için iftar saatinin ardından öğrencilere ikramlarımız da olacak. Tüm öğrencilerimizi Faik Baysal Kütüphanesi’ne bekliyor; tüm öğrenci kardeşlerimize sınavlarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.