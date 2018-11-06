Sinemaseverler SAÜ Kongre Merkezi'nde buluşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde ‘Dünya Sinemasından Seçme' filmler Kasım ayı itibari ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde gösterime sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde Dünya Sinemasından Seçme Filmler Kasım ayı itibari ile Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gösterime sunulacak. Sinemaseverler ücretsiz olarak filmleri izleyebilecek. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, “Ekim ayında başladığımız yeni dönem kültür sanat etkinliklerimize Kasım ayında da birçok yenilik ile devam ediyor. Sinemaseverlere daha önce vizyona girme fırsatı bulamayan ve daha çok festivallerde görmeye alıştığımız filmleri özel gösterimlerle Ofis Sanat Merkezi Cep Salon'da buluşturuyorduk. Kültür ve sanat etkinliklerimize bir yenilik daha ekleyerek, Kasım ayından itibaren ‘Dünya Sinemasından Seçme' filmleri SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde öğrencilerimiz ile ücretsiz olarak buluşturacağız. Tüm sinemasever üniversite öğrencilerini SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ne bekleriz” dedi.