Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 16:25

Sırbistan Türkleri Derneği’nden Adapazarı Belediyesi’ne ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya’ya gelen Sırbistan Türkleri Derneği, bir ziyaret de Adapazarı Belediyesi’ne gerçekleştirdi.

Sırbistan Türkleri Derneği’nden Adapazarı Belediyesi’ne ziyaret

13 Temmuz 2018 16:25


Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Tercan’ın hazır bulunduğu ziyarete, Sırbistan Türkleri Derneği Başkanı Alija Sahovic ve dernek üyeleri katıldı.


Amaçlarının Sırp-Türk toplumunun ikili işbirliğini geliştirmek olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Sahovic, “Sırbistan Türkleri Derneği olarak özellikle Sırbistan kökenli Türkler ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirerek her alanda birlikte hareket etmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda birçok üniversite ve yetkin derneklerle çeşitli projelerimiz mevcut. Ümit ediyorum ki bu projeleri en yakın zamanda hayata geçirerek Sırp-Türk toplumunun ikili işbirliğini geliştirebiliriz” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yardımcısı Tercan, “Sırbistan özelinde tüm Balkanlar bizim açımızdan vazgeçemeyeceğimiz bir parçamız ve evladı fatihanımızdır. Bizlerde her fırsat bulduğumuzda Balkanları ziyaret ediyoruz ve her gittiğimizde büyük bir sevgi ile karşılaşıyoruz. Türkiye olarak orada yaşayan soydaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmek ve asırlara dayanan birlikteliğimizi gelecek nesillere taşımak adına hepimize önemli görevler düşüyor. Bizlerde bu noktada Adapazarı Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç