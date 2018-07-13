Sırbistan Türkleri Derneği’nden Adapazarı Belediyesi’ne ziyaret

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Tercan’ın hazır bulunduğu ziyarete, Sırbistan Türkleri Derneği Başkanı Alija Sahovic ve dernek üyeleri katıldı.

Amaçlarının Sırp-Türk toplumunun ikili işbirliğini geliştirmek olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Sahovic, “Sırbistan Türkleri Derneği olarak özellikle Sırbistan kökenli Türkler ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirerek her alanda birlikte hareket etmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda birçok üniversite ve yetkin derneklerle çeşitli projelerimiz mevcut. Ümit ediyorum ki bu projeleri en yakın zamanda hayata geçirerek Sırp-Türk toplumunun ikili işbirliğini geliştirebiliriz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yardımcısı Tercan, “Sırbistan özelinde tüm Balkanlar bizim açımızdan vazgeçemeyeceğimiz bir parçamız ve evladı fatihanımızdır. Bizlerde her fırsat bulduğumuzda Balkanları ziyaret ediyoruz ve her gittiğimizde büyük bir sevgi ile karşılaşıyoruz. Türkiye olarak orada yaşayan soydaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmek ve asırlara dayanan birlikteliğimizi gelecek nesillere taşımak adına hepimize önemli görevler düşüyor. Bizlerde bu noktada Adapazarı Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.