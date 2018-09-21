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Site içinden bisikleti çaldı kayıplara karıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi site içerisindeki bisikleti çaldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi site içerisindeki bisikleti çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Adapazarı ilçesinin Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, elini kolunu sallayarak siteye girdi. Site içerisindeki evin balkonunda bisikleti gören hırsız, balkona doğru giderek bisikleti bulunduğu yerden çalarak kayıplara karıştı.


Bisikletinin yerinde olmadığını gören sahibi sitenin güvenlik kameralarını izledi. Bisikletin sahibi hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şahsı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.


Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç bir şüphelinin site içine gelişi ve bina içine girdikten sonra bisiklet ile çıkışı gözüküyor.

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