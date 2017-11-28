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28 Kasım 2017 16:30

‘Siyaset Atölyesi’nde’ Ulusal Güvenlik Stratejisi konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Büyükşehir Akademi dersleri tüm hızıyla devam ediyor.

‘Siyaset Atölyesi’nde’ Ulusal Güvenlik Stratejisi konuşuldu

28 Kasım 2017 16:30


Yrd. Doç. Dr. Veysel Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın’ın ‘Ulusal Güvenlik Stratejisi’ üzerine konuştuğu ‘Siyaset Atölyesi’ derslerinin ikinci haftası geride kaldı. OSM’de gerçekleştirilen derste öğrencilerin katılımı yoğun oldu. Stratejinin kelimesinin doğru ve yerinde kullanılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, “Strateji kavramı kullanıldığından beri çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Strateji kelimesi Türkiye’de çok fazla kullanılıyor olsa da içeriğini dolduracak yayınlar maalesef yapılmıyor. Her şeyin bir stratejisi olmaya başladı. Aslında strateji dediğiniz şey siyasetle askerlik arasında gidip gelen bir köprüdür. Stratejiyi bazı farklı anlamlardan ayırmak lazım, operasyon, taktik ve teknik gibi. Bir orduyu yöneten adam strateji kelimesini kullanamaz. Strateji kelimesini kullanabilmesi için ordular yönetmesi lazım. Strateji, sadece savaşta kullanılan değil, barışları ve gelecek hedefleri belirlemekte de kullanılır. Tarih, çok stratejik düşünüp çok stratejik hata yapan insanlarla dolu” dedi.


Doç. Dr. Yalçın, “Avrupa’ya baktığımızda her ülkenin bir stratejisi vardır. İngiltere her zaman denge politikası izler. Herhangi bir savaşta güçlünün karşısındaki ezilmişi desteklemiştir. Bunu yaparken onların ezilmişliğini düşünmemiştir. Güçlüyü daha da güçlenmeden, İngiltere’ye sorun çıkarmadan yenmek istemesindendir. Almanya ise her zaman Avrupa’da aktör olmak istemiştir. Almanya’nın denge siyaseti yoktur. Almanların güçlüye karşı güçlü ile olma politikası vardır” diye konuştu.


Yalçın, “Strateji, size kısıtlı kaynaklarınızla en önemli ve doğru yere yatırım yapmanızı sağlar. Rakibinizin en zayıf olduğu bölgeye en güçlü yönleriniz ile vurduğunuz an doğru siyaseti yapmışsınız demektir. Bir strateji yaparsınız sorunu çözersiniz fakat sonlandıramazsınız. Hiçbir zaman son bulmaz. Sadece sorunları daha katlanabilir seviyeye indirebilirsiniz. Strateji nihai çözüm değil, en optimum çözümü bulmaktır” şeklinde konuştu.




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