‘Sokak Arası' fotoğraf sergisi açıldı

Suzan Orhan'ın ‘Sokak Arası' fotoğraf sergisi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi'nde açıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Suzan Orhan beşinci kişisel fotoğraf sergisi ‘Sokak Arası'nı sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışına SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, yazar Necati Mert ve öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Sakarya sokak fotoğraflarından oluşan sergi, 30 Eylül 2018 tarihine kadar gezilebilecek.