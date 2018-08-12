‘Sokak Basketbolu Turnuvası’ Kent Park’ta

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’ 31 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında Kent Park’ta basketbol severler ile buluşacak. 4 farklı kategoride takımların yarışacağı turnuvada birbirinden değerli ödüller takımları bekliyor olacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, “Kent Park’ta düzenleyecek olduğumuz ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’ 31 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Basketbol severlerin takımlarını oluşturup 13-27 Ağustos tarihleri arasında ALO 153 hattına veya (0264 241 20 02) telefon numarasına takımlarını bildirmeleri gerekmektedir. 3 asil ve 1 yedekten oluşacak takımların kıyasıya mücadele edeceği turnuva da birbirinden değerli ödüller taliplerini bekliyor olacak” ifadelerini kullandı.