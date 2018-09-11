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Sokak Basketbolu Turnuvası'nda kayıtlar sona eriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Birimi tarafından açılan stantlarda Ödüllü ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’ kayıtları alınıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Birimi tarafından açılan stantlarda Ödüllü ‘Sokak Basketbolu Turnuvası' kayıtları alınıyor. ‘Sokak Basketbolu Turnuvası' kayıtları için son gün 12 Eylül Çarşamba.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Çözüm Masası Birimi tarafından açılan stantlarda Ödüllü ‘Sokak Basketbolu Turnuvası' kayıtları alınıyor. Şehrin muhtelif noktalarında kurulan stantlarda basketbolseverler turnuva için kayıtlarını yaptırırken; turnuvaya yoğun bir katılımın olduğu ve 12 Eylül Çarşamba günü kayıtların sona ereceği ifade edildi. Ödüllü ‘Sokak Basketbolu Turnuvası'nın ise 14-15-16 Eylül tarihlerinde Kent Park'ta gerçekleştirileceği de belirtildi.


Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğümüz işbirliğiyle düzenlenecek olan Ödüllü ‘Sokak Basketbolu Turnuvası' kayıtları için şehrin muhtelif noktalarında stantlarımızı kurduk. Basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva kayıtları için son gün 12 Eylül Çarşamba. Turnuvaya kayıt yaptırmak isteyen basketbolseverleri Çözüm Masası'na ya da stantlarımıza bekliyoruz. Tüm basketbolseverlere duyururuz” dedi.

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