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30 Haziran 2017 17:09

Sokak hayvanları için hassasiyet çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, yükselen hava sıcaklarının ardından hayvanlar için bir kap suyun önemine dikkat çekti.

Sokak hayvanları için hassasiyet çağrısı

30 Haziran 2017 17:09

Yaman, bina, müstakil ev, site ve dükkan gibi ikamet edilen hanelerin kapı girişlerine koyulacak bir kap suyun sokak hayvanlarının yaşamı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, sıcak havaların etkisini hissettirmesinin ardından hayvanlar için suyun önemine dikkat çekti. Yaman, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sokak hayvanları için vatandaşlarımıza hassasiyet çağrısı yapıyoruz. Yaz aylarında sokakta yaşayan hayvanların en büyük ihtiyacı olan su konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızda bina, ev, site ve dükkan gibi ikamet ettikleri hanelerin kapır girişlerine koyacağı bir kap suyun sokak hayvanlarının yaşamı için hayati öneme sahip olduğu unutulmamalıdır” dedi.




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