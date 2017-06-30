Sokak hayvanları için hassasiyet çağrısı

Yaman, bina, müstakil ev, site ve dükkan gibi ikamet edilen hanelerin kapı girişlerine koyulacak bir kap suyun sokak hayvanlarının yaşamı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, sıcak havaların etkisini hissettirmesinin ardından hayvanlar için suyun önemine dikkat çekti. Yaman, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sokak hayvanları için vatandaşlarımıza hassasiyet çağrısı yapıyoruz. Yaz aylarında sokakta yaşayan hayvanların en büyük ihtiyacı olan su konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızda bina, ev, site ve dükkan gibi ikamet ettikleri hanelerin kapır girişlerine koyacağı bir kap suyun sokak hayvanlarının yaşamı için hayati öneme sahip olduğu unutulmamalıdır” dedi.