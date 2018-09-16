Sokakta basketbol heyecanı sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan Ödüllü ‘Sokak Basketbolu Turnuvası' sona erdi. 3 gün süren ve 4 farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 77 takım katıldı. Turnuvada dereceye giren takımlar büyük ödüllerin sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Ödüllü ‘Sokak Basketbolu Turnuvası' sona erdi. Büyük heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren takımlar büyük ödüllerin sahibi oldu. 4 farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 77 takım katıldı. 3 gün süren Sokak Basketbolu Turnuvasında ilk günün açılış etkinliklerinde Akrobatik Smaç Gösteri Ekibi Karizmashow sahne aldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar'ın hava atışıyla başlayan karşılaşmalara basketbolseverler yoğun ilgi gösterirken; turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Fair-Play'in hakim olduğu turnuva boyunca, aileler heyecanla karşılaşmaları takip etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Ertuğrul Erdem, “Basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği turnuvamızı renkli görüntülerle bitirdik. Dereceye giren takımları tebrik eder, turnuvaya katılan ve ilgiyle takip eden tüm basketbolseverlere teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızı böyle güzel organizasyonlarda buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Halkla İlişkiler Şube Müdürü Taha Toplu ise turnuvaya katılım gösteren tüm takımları tebrik ederek, yeni organizasyonlarla gençleri buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.