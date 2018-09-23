Sonbahar dönemi Doğa Yürüyüşleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri'nde yeni dönem başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri'nde Sonbahar dönemi yeniden başlıyor. Doğa yürüyüşlerinin 30 Eylül Pazar günü Taraklı Kayıboğazı Parkuru ile başlayacağını açıklayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, kayıt işlemleri ve yürüyüşlerle ilgili detayları paylaştı. Sonbahar dönemi Doğa Yürüyüşleri'nin yeniden düzenleneceğini belirten Orhan Bayraktar, “Her yıl ilkbahar aylarında düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşleri vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi ile karşılaşıyordu. Bizler de vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek ve onların spor yapmasına katkı sağlamak için ilkbahar doğa yürüyüşlerine sonbahar dönemini de ilave ettik. Tüm hemşerilerimizi her mevsim ayrı güzellikleri içinde barındıran Sakaryamızı keşfetmeye davet ediyorum” dedi.

Orhan Bayraktar, “8 hafta sürecek Doğa Yürüyüşleri 30 Eylül Pazar günü Taraklı Kayıboğazı Parkuru ile başlayacak. 18 Kasım Pazar günü ise son bulacak. Kayıtlarımız yürüyüşlerin gerçekleştirileceği hafta içerisinde Büyükşehir Belediyesi kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yapılacak. İlk yürüyüş için kayıt 24 Eylül Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlayacak. Doğa yürüyüşleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğümüzün (241 20 02) numaralı telefonunu arayabilirler” diye konuştu.

Doğaseverlerin en fazla 4 parkura kayıt yaptırabileceğini duyuran Bayraktar, “ İnternet üzerinden devam edecek kayıt işlemlerinin ardından katılımcıların mail adreslerine gönderilen kabul ve onay belgelerinin imzalanması gerekiyor. İşlemleri tamamlanan evraklar ilgili hafta içerisinde Perşembe gün saat 17.30'a kadar Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde bulunan Spor Şube Müdürlüğü danışma ofisine teslim edilebilir. Yürüyüş günü parkurun olduğu yere hareket etmek için katılımcıların saat 08.30'da Demokrasi Meydanı'nda toplanmaları gerekiyor. Saat 09.00'da ise parkura hareket edilecektir” şeklinde konuştu.