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Sosyal medyayı çalkalayan sapık

Sosyal medya üzerinden kullandığı sahte hesap ile kendisinin çocuk cerrahı olduğunu söyleyerek konuştuğu kişilerden çocukların bel altı çıplak fotoğraflarını istediği öne sürülen C.

K.'nın yakalanması için kampanya başlatıldı.


İddiaya göre, C.K. isimli şüpheli, çocuklu anneleri sosyal medyadan ekleyerek kendisini çocuk cerrahisi olarak tanıtıyor. Daha sonrasında annelerle çocukların gelişimi üzerine bir süre konuşan şüpheli, sözde muayene için çocukların belden aşağı çıplak fotoğraflarını istiyor. Durumdan şüphelenen annelerden biri, C.K.'yı araştırdıktan sonra sahtekar olduğunu ve birden fazla aileyi de bu tuzakla fotoğraf göndermesini istediğini öğrendi. Bazı sosyal medya gruplarından şahsın fotoğrafını ve sahte hesabını ifşa eden anne, "Bu şahıs Serdivan, Yazlık'ta oturuyor. Kendisi sapık bir Pedofili. Çocuk cerrahi diye sayfalar açarak çocukların genital bölgelerinin fotoğraflarını istiyor. Bu şahsı Sakarya'dan biri konuşmalarla beraber emniyete başvurarak lütfen yakalatsın" diyerek yardım istedi.


Sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrasında Sakarya'da adeta sapık alarmı verildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ise, sosyal medya paylaşımlarının ardından şahıs ile ilgili soruşturma başlattı.

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