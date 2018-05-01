"Soykırım tarihinin destanı” tiyatro oyunu büyük alkış aldı

Sakarya Aydınlar Ocağı tarafından organize edilen ve Azerbaycan İrevan Devlet Dram tiyatrosu tarafından ’Dev Kardeşlik ve Candaşlık’ projesi kapsamında Soykırım Tarihinin Destanı isimli tiyatro gösterisi Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) binasındaki konferans salonunda sahnelendi. Oyunu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dıngırcı, Sakarya Aydınlar Ocağı Başkanı Mustafa Kemal Cerrahoğlu ve davetliler izledi. Program plaket takdimi ile başladı.

Sakarya Aydınlar Ocağı Başkanı Mustafa Kemal Cerrahoğlu, "Bu İrevan devlet tiyatrosu iki sene önce buraya gelmişlerdi. Buraya gelerek bir tiyatro sergilemişlerdi. İhtiyacımız vardı. Çok memnun kaldık. Anlattıklarını yaşadık. İki yıl aradan sonra tekrardan ilimize geldiler. Hem bizler için hem Sakarya için önemli bir tiyatro oyunudur. Oradaki çalışmalarını bize anlattıkları için teşekkür ediyoruz onlara” dedi.

Tiyatro yönetmeni İftihar Piriyev ise yaptığı açıklamada, "Dev Kardeşlik ve Candaşlık projesi kapsamında ön sırada durur ve birkaç kültürel işleri Aydınlar Ocağı ile beraber yaptı. Bugünde proje kapsamında Azerbaycan’daki Türklerin başına Ermenilerin getirdiği soykırım tarihinin 100. Yılı arefesinde ve de 1915’inci yıllar ve öncesinde Ermenilerin Anadolu Türklerinin, Güney Azerbaycan yaşayanlara yaptıkları soykırım hadisesinin anlatıldığı benim yazdığım ve yönettiğim ‘Soykırım Tarihinin Destanın’ oyunu bugün sizlere sunacağız” diye konuştu.

"Soykırımı canlandırmak üzere aramızdalar"

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ise, "Sakarya Aydınlar Ocağının misafiri olarak burada bulunuyoruz. Burada soykırımı anlatan tiyatro sergilenecektir. Bu tiyatro geçmiş olduğumuz yıllarda Türkiye’de 20 ilde tekrarlandı ise bu yıl ise 10 ilde tekrarlanmak için planlanmış ve hazırlanmıştır. Tiyatro oyunu Türkiye ve Azerbaycan arasında düzenlenmiş olan ‘Dev kardeşlik ve Candaşlık’ projesi çerçevesinde yürütülmektedir. Bu projenin çerçevesinde kültür, sanat, tarih, strateji ve her iki ülkenin kalkınmasını ön planda tutan çalışma vardır. Bu çalışma bütün sivil toplum örgütleri çerçevesinde yapılmakta ve devam edilmektedir. Bugünde burada İftihar Priev öncülüğünde Azerbaycan İrevan Devlet Dram tiyatrosunun oyuncuları olarak 20 yakın oyuncu ile burada soykırımı canlandırmak üzere aramızdalar misafirdirler. Yarın İstanbul, Edirne ve İzmir’e doğru uzanan bir oyundur. Ben Türkiye’de bulundukları günlerde güzel dakikalar geçirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Azerbaycan İrevan Devlet Dram tiyatrosu oyuncuları ’Soykırım Tarihinin Destanı’ isimli tiyatroyu sergilediler.