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03 Ağustos 2018 16:57

STB heyeti Geyve’yi gezdi

Geyve’ye çıkarma yapan Sakarya Ticaret Borsası (STB) heyetine ilçesindeki kamu ve belediye yatırımlarını gezdiren Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, üreticiye katkı sağlayacak projelerde güçlü işbirliklerinin süreceğini söyledi.

STB heyeti Geyve’yi gezdi

03 Ağustos 2018 16:57


Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ilçesindeki yatırımların tanıtımını ve paydaş kurumlarla diyaloglarını sürdürüyor. Sakarya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ve beraberindekileri ilçesinde ağırlayan Başkan Kaya, "Ticaret Borsamız ile çok güzel bir işbirliğimiz var. Üreticimizin, şehrimizin yararına projelerde işbirliğimiz güçlenerek devam edecek" dedi.


Sakarya Ticaret Borsası heyetinin Geyve ziyareti Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün adı verilen Seyir Terası ile başladı. Misafirlerine kadınlar tarafından hazırlanan geleneksel kahvaltı ikramı ile başlayan ziyaret Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ile devam etti. Türkiye’de ilk olan sadece kadınların çalışacağı ve geleneksel yöntemlerle üretim yapacak tesisin ziyaretinde Başkan Kaya misafirlerine sunum yaptı. Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nin sosyal bir döngünün parçası olduğunu aktaran Başkan Kaya, “Tesiste geleneksel yöntemler kullanılacak. Sadece kadınlarımız çalışacak. Yetim ve öksüz çocuklarımızın okul harçlıkları verilecek” diye konuştu.


Sakarya Nehri’nde gondolların gezeceği rekreasyon projesinin inşaatına geçen heyet, yatırımın hayata geçirilmesiyle oluşacak hareketliliğin ilçeye ve şehre büyük katkı sunacağı fikrinde birleşti. Sakarya Nehri’nde gondol sefasının da yapılacağı projede iskelelerde balık avı, kafe ve restoranda ise huzur içerisinde dinlenmeye imkan verecek tesis Ticaret Borsası heyetinden tam puan aldı. Tarihi Alifuatpaşa Köprüsü’nün ayağında tarım ve tarıma dayalı projeler masaya yatırıldı. Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı markalaşma ve tanıtım sürecinde ki birlikteliğin yeni dönemde de artarak devam edeceğini söyledi. Başkanlar yeni dönemde işbirliğinin güçlenerek devam etmesi hususunda fikir birliğine vararak ziyaret sonlandırdılar.




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