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30 Kasım 2017 16:09

STK’lar ihtiyaç sahipleri için buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Kuruluşları’yla (STK) ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

STK’lar ihtiyaç sahipleri için buluştu

30 Kasım 2017 16:09


Gerçekleştirilen toplantıya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce ve birçok STK temsilcisi katıldı. Toplantı hakkında konuşan Davut Yüce, “Yaklaşık 10 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet sunan kamu ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldik. Bu toplantıların vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik çözümler ürettiğini biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduk. Bu alanda ciddi bir hizmet ağımız var. Bu hizmet ağımızı STK’larımız ile birlikte daha de genişleterek, ortak hareket etmek amacındayız” dedi.


Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirilen sosyal yardımlardan bahseden Yüce, “Sakarya genelinde başlatmış olduğumuz sosyal yardım kartı uygulamamız 2 bin kişiye ulaştı. Vatandaşlarımızın sosyal yardım kartlarına düzenli olarak aylık para yatırıyoruz ve vatandaşlarımız bu kartlar ile istedikleri yerden ihtiyaçlarını giderebiliyor. Evi yanmış veya herhangi bir nedenden dolayı yıkıma uğrayan vatandaşlarımızın evlerini de yeniliyor mutlu, huzurlu bir hayat sürebilecekleri evlere kavuşmalarını sağlıyoruz. Eğitim öğretim destekleri sunuyoruz. Sıcak aş yardımlarında bulunuyoruz. STK’larımızdan isteklerimiz ise çevrenizde yoksul ve ihtiyaç sahibi her kim varsa bize mutlaka bildirsinler” diye konuştu.




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