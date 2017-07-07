Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 10:40

STMF mezunlarını coşku ile uğurladı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

STMF mezunlarını coşku ile uğurladı

07 Temmuz 2017 10:40


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Hayriye Koç Başara, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.


Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yeni mezun olan öğrencilere mezuniyet sonrası yaşamlarında başarılar diledi. Mezunların üniversiteleri unutmaması gerektiğini belirten Rektör Elmas, “Mezunlarımızın üniversite ile bağlarını koparmamalarını istiyoruz. Üniversite olarak iki temel değerde öğrencilerin yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bunlardan ilki uluslararası mezunlar yetiştirmek. Dünyadaki değişime açık bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İkincisi ise iyi insan yetiştirmek. İyi insan sadece alanında başarılı olmak değil, değerlerine sahip çıkan bireylerdir. Bizi insan yapan değerlerin önemi çok büyük” dedi.


Fakültenin yeni adıyla ilk mezunlarını verdiklerini belirten Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Hayriye Koç Başara, mezunlara, “Burada edindiğiniz temel bilgi ve deneyimin, kariyeriniz boyunca size rehberlik etmesini diliyorum” temennisinde bulundu. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, fakülte birincisi 3,74 ortalama ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencisi Suna Aktaş oldu. Aktaş, diploma ve belgelerini Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Üstün’ün elinden aldı. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni, keplerin fırlatılması ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!