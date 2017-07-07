STMF mezunlarını coşku ile uğurladı

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Hayriye Koç Başara, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yeni mezun olan öğrencilere mezuniyet sonrası yaşamlarında başarılar diledi. Mezunların üniversiteleri unutmaması gerektiğini belirten Rektör Elmas, “Mezunlarımızın üniversite ile bağlarını koparmamalarını istiyoruz. Üniversite olarak iki temel değerde öğrencilerin yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bunlardan ilki uluslararası mezunlar yetiştirmek. Dünyadaki değişime açık bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İkincisi ise iyi insan yetiştirmek. İyi insan sadece alanında başarılı olmak değil, değerlerine sahip çıkan bireylerdir. Bizi insan yapan değerlerin önemi çok büyük” dedi.

Fakültenin yeni adıyla ilk mezunlarını verdiklerini belirten Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Hayriye Koç Başara, mezunlara, “Burada edindiğiniz temel bilgi ve deneyimin, kariyeriniz boyunca size rehberlik etmesini diliyorum” temennisinde bulundu. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, fakülte birincisi 3,74 ortalama ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencisi Suna Aktaş oldu. Aktaş, diploma ve belgelerini Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Üstün’ün elinden aldı. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni, keplerin fırlatılması ile sona erdi.