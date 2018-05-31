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31 Mayıs 2018 15:19

Su kullanımına yönelik bilinç şehre yayılıyor

SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, birçok yaş grubundan öğrenciye yönelik olarak düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda toplam 59 okulda 8 bin 339 öğrenciyle bir araya geldiklerini söyledi.

Su kullanımına yönelik bilinç şehre yayılıyor

31 Mayıs 2018 15:19


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından farklı yaş gruplarındaki birçok öğrenciye yönelik olarak düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri’nde, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı tamamlandı. Anaokulundan lise düzeyine kadar çok sayıda öğrenciye ulaştıklarını belirten SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, “Kurum olarak suyun yaşamımız için olan önemini sevgili öğrenci kardeşlerimize doğru metotlarla anlatmak, su kullanımına ve tasarrufuna yönelik farkındalık oluşturmak temel hedefimiz. Bunun yanı sıra suyun musluklarımıza ulaşana kadar geçirdiği aşamaları, sonrasında ise en doğru ve en iyi şekilde arıtılarak doğaya nasıl deşarj edildiğini paylaşıyoruz. Su ile temiz enerji üretimi, kurumumuzun faaliyetleri gibi konularda da bilgiler veriyoruz. Her bir eğitimin sonunda ise hazırladığımız eğitim setlerini öğrencilerimize hediye ediyor, öğrencilerimizi su müfettişi ilan ediyoruz” diye konuştu.


2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin verileri de paylaşan Koç, “Bu eğitim yılı içerisinde toplam 59 okulda 8 bin 339 öğrencimizle bir araya geldik. Şehir merkezimiz dışında güney ilçelerimiz olan Taraklı, Geyve ve Pamukova’da da dağ tepe demeden eğitimler düzenledik. Eğitimlere ilişkin olarak öğrencilerimizden aldığımız teşekkür mektupları bizleri çok mutlu etti ve ekstra bir motivasyon sağladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitimlerimize arttırarak devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizin suyun ve çevrenin önemini en iyi şekilde kavramaları, bunu ailelerine ve çevrelerine de yayarak böylece toplumsal düzeyde bir hassasiyet ve bilinç oluşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.




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