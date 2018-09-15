Suç makinesi akü hırsızları yakayı ele verdi

Sakarya'nın Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde farklı tarihlerde otomobillerden akü hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde park halindeki araçlardan akü hırsızlığı yapıldı. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren O.K. (23), U.T. (29), E.Ö. (32) ve B.D.'yi (32) gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların sorgusunda O.K.'nin 19, U.T.'nin 17, E.Ö.'nün 9, B.D.'nin ise 8 hırsızlıktan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.