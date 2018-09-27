SÜDETAM hizmete açıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan Tıp Fakültesinde incelemelerde bulundu ve SÜDETAM'ın açılışını gerçekleştirdi. Rektör Savaşan'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Kahraman eşlik etti. Morfoloji binasında incelemelerde bulunan Rektör Savaşan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir'den fakülte hakkında bilgiler aldı. Derslikleri ve laboratuvarları gezen Savaşan, öğretim üyeleri ile tek tek görüştü, başarılar diledi.

Rektör Savaşan daha sonra SÜDETAM'ın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından merkezi gezen Savaşan'a SÜDETAM Birim sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Şekeroğlu ve Veteriner Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çakıroğlu tarafından merkez bünyesinde bulunan birimler ve cihazlar hakkında açıklamalarda bulunuldu. Kanser hastalarına yönelik nano-onkoloji, kök hücre araştırmaları gibi alanlarda Sakarya ve bölgesinde henüz tedavi olanağı bulunmayan hastaların tedavisi için yeni imkanların geliştirilmesi planları ve çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Tıp Fakültesinin Sakarya ve bölgede çok önemli görevler üstlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, imkan dahilinde her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Yapımına iki yıl önce başlanan SÜDETAM'ın açılışıyla birlikte, Tıp Fakültesinde daha nitelikli araştırmaların önü açılacak. SÜDETAM ile birlikte özelikle TÜBİTAK, SAN-TEZ, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği projeleri gibi dış kaynaklı büyük bilimsel araştırma projelerini yürütme imkanı olacak.