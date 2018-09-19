Sulama göletine düşen 2 çocuk son anda kurtarıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hayvanların serinlemesi için oluşturulan su havuzuna düşen yaşları küçük iki çocuk son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastaneye gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Olay, saat 15.45 sıralarında Serdivan İlçesi Kazımpaşa Mahallesi 18 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki ve üç yaşlarındaki K.Y. ile A.L. isimli iki kuzen evin arka bahçesinde bulunan hayvanların serinlemesi için oluşturulan ve derinliği yaklaşık 60 santimetreyi bulan su havuzuna düştü. Durumu gören yakınlarının feryadı üzerine olay yerine koşan vatandaşlarca çocuklar sudan çıkartıldı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekiplerce durumları ağır olan iki kuzenlerden K.Y. Serdivan ilçesinde bulunan özel bir hastaneye, A.L. ise ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan K.Y. buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastane önüne gelen kuzenlerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.