İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye uyruklu 3 şüpheli elektronik dükkanından hırsızlık yaptı

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçesinde farklı bilgisayar ve cep telefon dükkanına girerek hırsızlık yapan 3 Suriye uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçesinde farklı bilgisayar ve cep telefon dükkanına girerek hırsızlık yapan 3 Suriye uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ve Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren üç farklı cep telefonu ve bilgisayar mağazasından 7 adet cep telefonu, 2 adet laptop, 1 adet tablet ve çok sayıda telefon ve bilgisayar aksesuarı çalındı. Dükkan sahipleri yaşanan hırsızlık olayı sonrasında durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren Suriye uyruklu Shanın F., Beşar Ş.H., Hasan M., olduklarını tespit etti. Şüpheliler kiraladıkları araçla Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin iş yerine girişi ve malzemelerin çalışı gözüküyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.