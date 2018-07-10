Suriye uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

Hakim karşısına çıkan 5 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (KOM) bağlı Narkotik Timleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan ihbar üzerine Suriye uyruklu Y.O., isimli şüpheliyi takibe aldı. Jandarma ekiplerinin kendisini takip ettiğini anlayan Y.O., isimli şüpheli bisiklet ile ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ekiplerin takibinden kaçamayacağını anlayan şüpheli şahıs üzerinde bulunan şüpheli paketi çimenlik bir alana doğru fırlattı. Jandarma Narkotik timleri Y.O., isimli şüphelinin poşeti fırlattığı çimenlik alanda yapmış olduğu arama sonucu içinde 517 adet ‘Captagon’ türü uyuşturucu bulunan poşeti alarak inceleme yaparken, Y.O., isimli şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayı derinleştiren jandarma ekipleri Y.O., ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu O.Y, A.Y, A.H ve M.F.B isimli şahısların kullanmakta olduğu Suriye plakalı otomobil durdurdu. Otomobil içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan arama da 32 adet Captagon uyuşturucu hap, 10 gram plaka esrar, 2 gram eroin, bir adet altın sikke ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 196 TL nakit paraya ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Suriye uyruklu şahıslardan O.Y., savcılıktan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.Y., A.H., ve M.F.B., mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtilirken, Y.O., ise tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.