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07 Temmuz 2017 22:59

Suriyeli hamile kadının ve bebeğinin cenazesi Sakarya’ya getirildi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınarak Sakarya’ya getirildi.

Suriyeli hamile kadının ve bebeğinin cenazesi Sakarya’ya getirildi

07 Temmuz 2017 22:59


Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi’nde 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun (20) ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun, Birol Karacal ve Cemal Bay isimli şahıslar tarafından kaçırılmış, kaçırıldıktan sonra tecavüz edilmiş sonrasında ise başına taş ile vurularak öldürülmüştü. Hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Aile yakınları tarafından alınan cenazeler, Adapazarı İlçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı’na getirildi. Yorgalar Mezarlığı morguna kaldırılan cenazelere Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu gelerek eşlik etti. Cenazeler morga kaldırılırken kadının eşi ve kardeşi sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren babaya morg önünde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.


Öte yandan, 9 aylık hamile olan Emani Al-Rahmun ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun cenazesi Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camisi’nde yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Suriye’nin İdlib ilinde toprağa verilecek. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in kıldırması bekleniyor.




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