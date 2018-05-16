Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi: 1 ölü

Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi Konacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 TC 279 plakalı Ali Yılmaz yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktör altında kalan sürücüyü gören diğer vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince traktör altında kalan yaralı sürücü Ali Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.