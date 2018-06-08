Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Cebek Mahallesi istikametine seyir halinde olan 54 VE 194 plakalı U.D. yönetimindeki otomobil Küçükkışla Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yolun kenarına ters yatarak durabilen araçta bulunan araç sürücüsü U.D. ve yanındaki C.D. yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.