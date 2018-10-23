Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör Sakarya Nehri'ne devrildi: 1 ölü

Sakarya Nehri'nde bulunan sulama motorunu sudan çıkarmak istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör kontrolden çıkarak nehre devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan 63 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğancılar Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Hikmet Gökçe, mahalle kenarından geçen Sakarya Nehri'ne tarla sulamak için sulama motorunu bıraktı. Sulama motorunu bulunduğu yerden çıkarmak isteyen Gökçe idaresindeki traktör geri geri geldiği esnada bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, sürücüsü ile birlikte nehre devrildi.

Sürücü akıntıya kapılmadan çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Daha sonrasında kaza sağlık ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren 63 yaşındaki Hikmet Gökçe bilinmeyen bir iç kanama sebebinden dolayı hayatını kaybetti.

Öte yandan, nehre düşen traktör vinç yardımıyla sudan çıkartılırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.