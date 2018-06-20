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20 Haziran 2018 16:00

Tabip Odası Başkanı Gedikli saldırıyı kınadı

Sakarya Tabip Odası, Pamukova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakınlarının doktora yaptığı saldırıyı kınadı.

Tabip Odası Başkanı Gedikli saldırıyı kınadı

20 Haziran 2018 16:00


Sakarya Tabip Odası Başkanı Gökhan Gedikli, yaptığı açıklamada, Pamukova Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan nöbetçi hekimin, hasta yakınları tarafından saldırıya uğramasını kınadıklarını belirtti. Gedikli, hekime ve sağlık çalışanına şiddetle mücadelede meslektaşlarının yanında olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.


“Şiddet artıyor”


Uz. Dr. Gökhan Gedikli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışma ortamlarımızda şiddetle karşılaşmak istemiyoruz. Yaşanan bu darp olaylarıyla birlikte hekimlik mesleği de giderek güç olmaya başlamıştır.” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bundan sonra böyle durumlara meydan verilmemesi için de gerekli tedbirlerin alınacağını umut ediyoruz. Gerek sağlık ortamlarında, gerekse toplumda artan şiddete karşı mücadelede tüm kesimleri duyarlı olmaya çağırıyoruz. Şiddet bir hak ve hizmet talep yöntemi değildir. Şiddet ilkel toplumların dili olup modern ve medeni dünyamızda yer almamalıdır. Acil servislere başvuru yükünün azaltılması, gerçek acillere gerekli ve yeterli zaman ve müdahalenin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın, ilgili STK’ların, sahada çalışanların ve akademisyenlerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Radikal kararlar ile çözümler üretmelidir. Aksi takdirde acil servislerde ne çalışacak personel kalacaktır ne de hizmet kalitesi artırılacaktır. Şiddetle başa çıkabilmek için kısa orta ve uzun vadeli çözümler üretilmelidir" dedi.




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