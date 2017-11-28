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28 Kasım 2017 10:57

Tadilat yaparken duvara sıkıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ikametin çatısında tadilat yapan bir kişi dengesini kaybederek duvara sıkıştı.

Tadilat yaparken duvara sıkıştı

28 Kasım 2017 10:57

Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesi Orta Mahalle Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan bir ikametin çatısında tadilat işi yapan 23 yaşındaki S.İ., isimli bir kişi dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu duvara bacak kısmı sıkışan şahsı gören diğer çalışanlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkararak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim etti.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.




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