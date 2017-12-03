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03 Aralık 2017 18:17

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 81- Banvit: 76

Tahincioğlu BSL’nin 9.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 81- Banvit: 76

03 Aralık 2017 18:17

haftasında Banvit ile karşılaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Spor Kulübü, parkeden 81-76’lık skorla galip ayrıldı. Sakarya Büyükşehir bu sonuçla Lig’deki 5. galibiyetine ulaşmış oldu.


Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Banvit Basketbol Kulübü ile karşılaştı. Sakarya Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Nahtan Boothe, C.J. Harris, Moustapha Fall, Metecan Birsen ve Lazaeric Jones ilk 5’iyle çıkan Büyükşehir, ilk çeyreğe Moustapha Fall’un 2 sayılık isabetiyle başladı. İlk çeyreğin bitimine 6.41 kalaya kadar Büyükşehir Banvit’in topu çemberden geçirmesine izin vermeyerek farkı 6 sayıya çıkardı. İlk çeyrek 19-16 Büyükşehir’in üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde farkı kapatmayı başaran Banvit skoru 21-22’ye taşıdı. Kalan süre karşılıklı basketlerle geçti ve devre 31-40 Banvit’in üstünlüğüyle tamamlandı.


Mücadelenin ikinci yarısına Nahtan Boothe, C.J. Harris, Moustapha Fall, Metecan Birsen ve Lazaeric Jones ilk 5’iyle çıkan Büyükşehir, çeyreğin bitimine 6.07 kala Lazeric Jones’un üç sayılık basketiyle Banvit’e mola aldırdı. (37-42) Jankovic ardı ardına bulduğu isabetli basketlerle çeyreğin bitimine 1.10 kala skordaki beraberliği bozarak farkı 2 sayıya yükseltti. 3. çeyrek sonucu 51-48 Büyükşehir’in üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrekte oyundaki etkisini arttıran Büyükşehir maçın bitimine 2 saniye kala Doğukan Şanlı’nın 3 sayılık isabetiyle farkı 9 sayıya çıkardı. Kalan sürede etkili oyununu sürdüren ve Banvit’in farkı azaltmasına izin vermeyen Büyükşehir, parkeden 81-76’lık skorla galip ayrıldı.




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