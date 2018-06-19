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19 Haziran 2018 16:12

Tahliye mazgalının üzerine asfalt atıldı, sokak sular altında kaldı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yağmur suyu tahliye mazgallarının, asfalt altında kalmasıyla, sokağı yağmur suları bastı.

Tahliye mazgalının üzerine asfalt atıldı, sokak sular altında kaldı

19 Haziran 2018 16:12

Tahliye olacak yer bulamayan su birikintileri, çocukların oyun alanı haline geldi.


Bağlar Mahallesi 7093. sokakta daha önce bulunan yağmur suyu tahliye mazgallarının, geçen hafta gerçekleştirilen asfalt çalışması sonrası asfalt altında kalarak kapanması nedeniyle sokak, yağmur yağışlarıyla birlikte sular altında kaldı. Yağışların zaman zaman devam etmesi ve biriken suyu tahliye edecek mazgalların asfalt altında kalmasıyla sokağı kaplayan su birikintileri, mahalleliye zor anlar yaşattı. Daha önce sokağın bazı noktalarında mazgalların bulunduğunu, buna rağmen yolun her yağışta sular altında kaldığını ifade eden mahalle sakinleri, geç de olsa mazgallardan suların tahliye olduğunu ya da belediye tarafından vidanjörle çekildiğini ifade ederken, son asfalt serimiyle bu mazgalların asfalt altında kaldığını, yağışlar sonrası biriken yağmur sularının artık hiç tahliye olmadığını ifade ettiler. Yoğun su birikintileri nedeniyle sokaktan yaya olarak veya araçla geçerken güçlük çektiklerini söyleyen mahalle sakinleri, çocukların da bu su birikintilerini oyun alanı haline getirdiklerini belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdiler.




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