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Takla atarak sinyal direğine çarpan otomobilden burnu bile kanamadan çıktılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak sinyal direğine çarpan otomobilden 2 kişi burnu bile kanamadan çıktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak sinyal direğine çarpan otomobilden 2 kişi burnu bile kanamadan çıktı.


Kaza, Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan 16 AC 3086 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüjdeki sinyal direğine çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.


Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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