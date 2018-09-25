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Taksi şoförü aracının yanında ölü bulundu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yol kenarında çalışır halde bulunan taksinin şoförü ölü olarak bulundu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yol kenarında çalışır halde bulunan taksinin şoförü ölü olarak bulundu.


Olay, Sapanca ilçesi Hacımercan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan 41 T 4087 plakalı otomobilin yanında hareketsiz birisi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışır haldeki aracın yanında yatan kişinin öldüğü belirlendi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, ölen kişinin Kocaeli'de taksicilik yapan 53 yaşındaki İshak Akdeniz olduğu tespit edildi. Civardaki bir restorana müşteri getirdiği öğrenilen taksicinin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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