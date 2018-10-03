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Taksici kardeşlerin katil zanlısı yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde taksici kardeşlerin katil zanlısı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksici kardeşlerin katil zanlısı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi duraklarında 1 Eylül 2017'de Furkan Yıldırım ile Erman Yıldırım kardeşlerin öldürülmesi ilgili firari olan ve her yerde aranan şüpheli Ç.C., (24) Sakarya Emniyet Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar sonucu İstanbul Hadımköy'de H.İ.Ç., adına kayıtlı sahte kimlikle yakalanarak Sakarya'ya getirildi. Şüpheli buradaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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