Tüm İlçe Kaymakamlıklarında ve Belediyelerinde düzenlenen TAMP Bilgilendirme Toplantısı Kocaali Kaymakamlığında devam etti. Toplantıya Kaymakamlık çalışanları katıldı. Planlama Şube Müdürü Ömer Baran Cengiz ve Şef Yusuf Tunalı tarafından yapılan TAMP Bilgilendirme Toplantısı’nda; TAMP’ın sözlü ve görsel tanıtımı, ilin afetselliği, Kaymakamlıkların ve Belediyelerin Sakarya Afet Müdahale Planı kapsamında destek çözüm ortağı olduğu yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarındaki görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verilerek, olası bir afette 81 ilde devreye giren AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) sisteminin işleyişi hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.