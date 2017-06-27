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27 Haziran 2017 14:02

‘TAMP Bilgilendirme Toplantısı’ Kocaali Kaymakamlığında devam etti

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan Sakarya Afet Müdahale Planı (TAMP Sakarya) çerçevesinde ‘Bilgilendirme Toplantıları’ İlçe Kaymakamlıklarında ve Belediyelerde devam ediyor.

‘TAMP Bilgilendirme Toplantısı’ Kocaali Kaymakamlığında devam etti

27 Haziran 2017 14:02


Tüm İlçe Kaymakamlıklarında ve Belediyelerinde düzenlenen TAMP Bilgilendirme Toplantısı Kocaali Kaymakamlığında devam etti. Toplantıya Kaymakamlık çalışanları katıldı. Planlama Şube Müdürü Ömer Baran Cengiz ve Şef Yusuf Tunalı tarafından yapılan TAMP Bilgilendirme Toplantısı’nda; TAMP’ın sözlü ve görsel tanıtımı, ilin afetselliği, Kaymakamlıkların ve Belediyelerin Sakarya Afet Müdahale Planı kapsamında destek çözüm ortağı olduğu yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarındaki görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verilerek, olası bir afette 81 ilde devreye giren AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) sisteminin işleyişi hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.




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