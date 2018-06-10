Taraklı’da iki mahalle yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından içmesuyu altyapısı inşa edilen Taraklı’ya bağlı Tuzla Mahallesi ile Hark Mahallesi arasındaki güzergah sıcak asfalt ile buluştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Şehrimizde asfalt çalışmalarımıza belirlediğimiz program dahilinde devam ediyoruz. Ekiplerimiz farklı bölgelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Taraklı’ya bağlı Tuzla ile Hark Mahallesini kapsayan güzergahın SASKİ tarafından içmesuyu altyapısı inşa edilmesinin ardından asfalt serim işlemlerine başladık. 3 bin 800 metre uzunluğundaki güzergahı 4 bin 300 ton sıcak asfalt ile buluşturduk. Yeni yüzüne kavuşturulan grup yolunun hemşehrilerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.