Taraklı'da Kentsel Tasarım projesi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ve MARKA işbirliği ile hayata geçirilen “Kentsel Tasarım Rehberi” projesi kapsamında MARKA yetkilileri, Taraklı'da sokak iyileştirme çalışmalarının son kontrollerini gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) Turizm Küçük Ölçekli Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandığı “Sakarya Kent Kimliğinin Güçlendirilmesi Yoluyla Turizm Kapasitesinin arttırılması: Taraklı Uygulaması” projesi sona erdi. MARKA tarafından gerçekleştirilen son izleme ziyareti ile proje kapsamında Taraklı'da yenilenen sokakların son kontrolleri yapıldı.

Projenin koordinasyonunu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı sağlarken; şehirdeki toplam 19 caddede İmar İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından “Kentsel Tasarım Rehberleri” oluşturuldu. Taraklı Meydanı'na çıkan bazı sokak ve caddelerin sağlıklaştırılması ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Taraklı'da sokak iyileştirme çalışmalarının yapılmasıyla tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması için önemli bir adım atılırken MARKA yetkilileri tarafından gerçekleştirilen son izleme ziyareti ile proje kapsamında Taraklı'da yenilenen sokakların son kontrolleri yapıldı.