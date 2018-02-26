Taraklı’nın turizm potansiyeline katkı sunulacak

Projenin 2016 yılında hibe alarak uygulanmaya başlandığını ve şehirde bulunan 19 caddenin Kentsel Tasarım Rehberinin İmar İşleri Dairesi Başkanlığınca hazırlandığını belirten Veysel Çıplak, ihale süreci tamamlanan Taraklı sokak yenileme çalışmaları yapım işine başlanmıştır. Veysel Çıplak yaptığı açıklamada, “İki aşamalı olarak gerçekleşmekte olan proje kapsamında, muhtelif 19 caddede Kentsel Tasarım Rehberi oluşturulmaktadır. Bir kılavuz niteliğinde hazırlanan rehber, 19 caddeyle ilgili bina cephelerinin bir örnek olması, aralarında bir uyum yakalaması gibi özetleyebileceğimiz projeler geliştirilecektir. Daha önce meydan düzenlemesini gerçekleştirdiğimiz Taraklı’da ise bu proje kapsamında meydana çıkan bazı sokak ve caddeler yenilenecek, çevre düzenlemeleri yapılacak ve Taraklı’nın turizm potansiyeline katkı sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.