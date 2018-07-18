Tarihçi Şimşirgil, Sakaryalı okurları ile buluşuyor

Dr. Ahmet Şimşirgil, Sakarya’da Sevgi Mektebi Derneği’nce düzenlenen programda okuyucuları ile buluşacak.

Sevgi Mektebi Derneği Sakaryalı okurları, ünlü yazarlar ve onların kitaplarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yaz döneminde çocuklar, gençler ve ailelerin kaliteli vakit geçirmesi; tarihini, kültürünü, maneviyatını kitaplarıyla okurlarına anlatan tanınmış yazarlardan birebir dinlemeleri için 12 Temmuz tarihinde ’Kıraathane Sohbetleri’ adı altında başlatılan programlar sürüyor. Bu kapsamda Dr. Ahmet Şimşirgil 19 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde Sakaryalı okurlarıyla buluşacak.

Devam eden programlar ile vatandaşların tanınmış yazarlar ile birebir tanışması, hoşsohbet etmesi ve kitaplıklarına en az 6 imzalı kitap koleksiyonu oluşturmaları sağlanması hedefleniyor.