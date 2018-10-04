Tarihi Çark'ta tadilat çalışmaları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 1901 yılına ait bir kartpostaldan yararlanılarak orijinal ölçülerinde yeniden inşa edilen tarihi çark'ta gerçekleştirilen tadilat çalışmaları tamamlandı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada bulunan Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, “Şehrimizin sembolü niteliğindeki yapının önemli bir kısmı ahşap malzemelerden oluşuyor. Yıllar içerisinde yaşanan aşırı sıcaklar, soğuklar ve yağışlar nedeniyle yapının bakıma ihtiyacı bulunuyordu. Bizler de gerekli bakımları yapmak için çalışmalar başlatmıştık. Çalışmalarımızla birlikte ahşap kısımların büyük bir bölümünü ve olukları yeniledik. Deforme olan bölümleri düzelttik. Tadilat çalışmalarımızda suya ve olumsuz hava koşullarına karşı son derece dayanıklı olan özel fırınlanmış meşe ağacı kullandık. Tarihi Çark'ı çok daha sağlam bir hale getirerek tekrardan vatandaşlarımızın ziyaretine açtık” dedi.