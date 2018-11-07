Tarihi Uzunçarşı yeniden şehrin cazibe merkezi olacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Tarihi Uzunçarşı'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve açılış gününü açıkladı.

Tarihi çok eskiye dayanan Uzunçarşı'da dönüşüm çalışması için Uzunçarşı esnafı ile bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, alınan kararlar ve onaylamalar sonrasında Tarihi Uzunçarşı'da restorasyona başladı. Tarihi dokunun korunduğu ve tarihi dokuya göre şekillendirilen Uzunçarşı'nın restorasyon süreci bitti. Başkan Toçoğlu, Tarihi Uzunçarşı'da dönüşüm çalışmalarının tamamlandığını ve 9 Kasım Cuma günü 14.00'da açılışının gerçekleştirileceğini açıkladı. Toçoğlu, “Tarihi Adada 147 yapıyı restore ettik. Tarihi dokuyu koruyarak şehir kimliğine kazandırdığımız Uzunçarşı'nın açılışına tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Hayırlı olsun” dedi.

"Tarihi doku muhafaza edildi"

Tarihi Uzunçarşı'da nasıl bir dönüşüm yapıldığını aktaran Başkan Toçoğlu, “Tarihi çok eskiye dayanan Uzunçarşı'da dönüşüm çalışması için esnaflarımızla bir araya geldik ve projemizi hazırladık. Anıtlar Kurulu'ndan aldığımız onayın ardından çalışmalarımızı başlattık. Şehir kimliği açısından büyük öneme sahip olan Tarihi Adada 147 adet yapının restorasyonunu tamamladık. Tescilli olan 19 adet yapıyı tamamen aslına uygun bir şekilde restore ettik. Uzunçarşı'da bulunan tüm yapıların tarihi dokularını muhafaza ettik. Çatıları yeniledik, dış cephelerde anıtlar kurulu onaylı projeye uygun olarak restorasyon çalışması gerçekleştirdik. 199 adet dükkanın ahşap doğramalarını, kepenklerini ve tentelerini yeniledik. Tarihi dokunun muhafaza edildiği zemin desenlerine yer verdik. Kötü görünüme sebep olan kablo ve klima gibi ayrıntıları gizledik. Tarihi Uzunçarşı'daki tarihi dönüşüm hayırlı olsun” diye konuştu.

"Aslına uygun restorasyon"

Tarihi Uzunçarşı'nın şehirle bütünleşerek yeniden cazibe merkezi olacağını belirten Toçoğlu, “Tarihi Uzunçarşı geçmişte şehrin cazibe merkezlerinden biri olarak gösteriliyordu. Zamanla yaşanan değişim ve dönüşüm çarşının eski hareketliliğini kaybetmesine neden oldu. Bu noktada hem tarihi yapısı hem de şehrimizin simgelerinden biri olan çarşıda esnaflarımızla yola çıkarak restorasyon çalışmaları başlattık. İnşallah Tarihi Uzunçarşı şehirle bütünleşecek, yeniden cazibe merkezi olacak” şeklinde konuştu.