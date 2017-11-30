Tarım aracı ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Kızılcaali Mahallesi istikametinden Kaynarca istikametine doğru gitmekte olan T.A. idaresindeki 41 N 1323 kamyon sürücüsü ile karşı yönden gelmekte olan ve tali yola tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarına devrildi. Kazada, tarım aracı sürücüsü N.A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.