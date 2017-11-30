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30 Kasım 2017 16:49

Tarım aracı ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tarım aracı ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tarım aracı ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

30 Kasım 2017 16:49


Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Kızılcaali Mahallesi istikametinden Kaynarca istikametine doğru gitmekte olan T.A. idaresindeki 41 N 1323 kamyon sürücüsü ile karşı yönden gelmekte olan ve tali yola tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarına devrildi. Kazada, tarım aracı sürücüsü N.A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.




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