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Tartışmayı ayırmak istediği esnada silahla vurulan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde arkadaşlarının karıştığı tartışmayı ayırmaya çalıştığı esnada silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yakup Can K.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarının karıştığı tartışmayı ayırmaya çalıştığı esnada silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yakup Can K., 6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.


Olay, 13 Eylül Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Yakup Can K. eğlenmek için arkadaşlarıyla bir gazinoya gitti. Yakup Can K. hesabı ödemek için kasaya yöneldiği esnada diğer iki arkadaşı ile mekanın dışında bulunan Ö.C.A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. O esnada yaşanan tartışmayı ayırmak için dışarıya çıkan Yakup Can K., araç içerisinden açılan ateş sonrasında ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yakup Can'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Ö.C.A.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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